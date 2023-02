Rectifiquemos , pidió Creel. Aún estamos a tiempo. No tenemos que repetir los errores del pasado. La política es también conciliación de intereses encontrados. Todos, absolutamente todos, tenemos el derecho de defender nuestras creencias, ideologías y posiciones políticas, el límite es la Constitución .

Durante su intervención ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el orador destacó la falta de diálogo que ha prevalecido y que se extiende hacia otros rubros fundamentales, como la seguridad pública, la economía, la impunidad y la corrupción.

El legislador, envuelto apenas la semana pasada en una polémica por impedir el paso de militares armados al pleno de la Cámara, dijo que es un gran equívoco pensar que los problemas se pueden resolver con ordenamientos constitucionales que no se cumplen o peor, con cambios a la Constitución o a las leyes, como si por el mero hecho de reformar la norma la realidad automáticamente cambia .