P

atético el espectáculo de Yon de Luisa y Mikel Arriola, presidentes de la Federación Mexicana de Futbol y de la Liga Mx, respectivamente, en su viacrucis o peregrinaje por algunas televisoras, las más importantes en la transmisión de deportes. ¡Les fue como en feria! Cual más les recordó su rol de meros personeros de los dueños de equipos, cuyas incongruencias y voracidad los caricaturiza a todos.

Luego del deplorable papel del Tri en Qatar, todo mundo se sintió con derecho de llamarlos a cuentas. De manera unánime se llegó a la conclusión de que las medidas anunciadas por Arriola y De Luisa, el martes en Toluca en la sede de la FMF, son sólo una carta de buenas intenciones –a todas luces insuficientes–, no corresponden al tamaño del fiasco y sólo buscan maquillar.

La reducción de extranjeros de ocho a siete en la cancha es una burla y no hay compro-miso de seguir disminuyendo su número en los años siguientes hasta uno que muestre real de-terminación de abrir paso al talento local; apoyar a jóvenes nacionales debe ser una obligación respaldada por la regla 20/11 no una concesión graciosa que merezca un premio aparte.

La composición de la Comisión de Selecciones y designación de Rodrigo Ares de Parga como cabeza, quitó máscaras y deja a Emilio Azcárraga Jean –por si había dudas– como el mandamás, alguien que lucha con recursos de todo tipo para aferrar el balón con fuerza: todo suyo, siempre suyo. Arriola afirma que es un mito que una persona mande y que los acuerdos siempre son por unanimidad ¡obvio!, pues ¿quién elige a los votantes?

Alejandro Irarragorri es el principal gestor a cambio de proteger sus propios intereses, como haber quitado el ascenso y descenso y ser un estandarte de la multipropiedad, que quizás –si están de ánimo y se les da la gana– quiten en 2026. Los demás son comparsas o alzamanos a la hora de votar; deberán estar agradecidos por haber sido tomados en cuenta a pesar de que sus equipos figuran en la parte baja de la tabla de posiciones.

Jesús Martínez Patiño no es una blanca paloma, en su momento Televisa (por no plegarse a sus designios) se encargó de exhibir las indebidas prebendas que recibió del gobierno hidalguense en detrimento del erario; no obstante, su caso no es único, muchos de los actuales dueños han recibido respaldo económico o en especie de parte de sus respectivos gobiernos, así como la condonación de impuestos.