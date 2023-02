No faltaron otras amenazas, incluyendo la siempre popular entre la derecha: los mexicanos. En la primera audiencia del Comité Judicial, el nuevo presidente de ese comité, Jim Jordan –uno de los legisladores que abiertamente apoyaron el intento de golpe de Estado de Trump– denunció que los cárteles de contrabando mexicanos están explotando la frontera abierta para aterrorizar comunidades estadunidenses .

Y hay amenazas hasta en el interior del propio Congreso: los republicanos expulsaron a la diputada demócrata Ilhan Omar –refugiada somalí y musulmana– del Comité de Asuntos Exteriores, en parte por sus posiciones críticas contra Israel y otros temas. Republicanos argumentaron que su presencia en ese comité provoca preocupaciones de seguridad nacional .

Pero la semana culminó con una amenaza tan grave que estaba a punto de convertirse en una crisis de escala mundial, la cual provocó la suspensión de un viaje del canciller estadunidense y que requirió de una orden por el supremo comandante en jefe del aparato militar más poderoso de la historia, con un presupuesto de más de 800 mil millones de dólares anuales, todo por... un globo.

El sábado, Biden dio la orden de derribar, con un avión caza F-22 que disparó un misil, al sospechoso globo espía chino en la costa de las Carolinas. Biden felicitó a los militares por el gran logro. Todo empezó cuando se reveló hace unos días que el globo estaba estaba sobrevolando Montana cerca de instalaciones de misiles nucleares intercontinentales. El gobierno de Washington tambien divulgó que había detectado un globo parecido sobre América Latina.

Las amenazas están por todas partes: arriba, abajo, afuera, adentro y por todos lados. Ay nanita.

Nena. 99 Red Balloons. https://www.youtube.com/watch?v=hiwgOWo7mDc

Fifth Dimension. Up Up and Away. https://www.youtube.com/watch?v=5akEgsZSfhg