Además, dijo el mandatario, se consagró como gobierno una democracia simulada, operada y controlada por políticos y tecnócratas, afines y dependientes, empleados de los grandes poderes económicos. Es raro encontrar en el periodo neoliberal, y los convoco a que lo investiguen, una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Absolutamente todo se orientó a favorecer los intereses de una minoría nacional y extranjera . Y lo planteó frente a algunos integrantes, defensores y operadores del poder económico-político de ese periodo depredador, hoy en la oposición .

Ante ese panorama, el mandatario instó a seguir luchando por los ideales de la Revolución mexicana consagrados en la Constitución de 1917. No dejar de insistir en abolir, por la vía legal y democrática, las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal. Continuar proponiendo cambios al marco legal en beneficio del pueblo hasta devolver a nuestra ley máxima toda la grandeza de su humanismo original. La política es hacer historia, es transformar, y ello implica pugnar siempre por lo que es justo y parece imposible de alcanzar. Si no se lucha en forma sostenida por convertir los sueños en realidad, no hay práctica política que valga la pena ni transformación posible, ni diferencia sustancial entre la vida y la nada. La Constitución de 1917 no ha muerto .

Las rebanadas del pastel

Tras su show diplomático-empresarial en Puerto Peñasco, preguntaron al gobernador Alfonso Durazo: ¿y el litio, apá?, porque el mandatario lo quiere privatizar como si fuera de él.

