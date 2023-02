E

l petróleo volverá a subir por arriba de los 100 dólares el barril este año en el mundo y podría enfrentar un grave problema de suministro el próximo, según el grupo financiero Goldman Sachs. La presión vendrá de China, pues aumentará su consumo conforme termine su política cero covid, y del conflicto en Ucrania, en la medida en que surtan efecto las sanciones aplicadas a Rusia (el precio tope al barril). La falta de inversión también será un impulsor de precios más altos y puede convertirse en un gran problema para 2024, de acuerdo con analistas. Las compañías petroleras han roto récords de ganancias por el aumento de precios, sin meter dinero a la producción y la refinación. El futuro pinta mal, no puede fallar la planta de Dos Bocas.

Neoporfirismo

Ha transcurrido más de un siglo desde la promulgación de la Constitución de 1917 en Querétaro y siguen vivas las fuerzas que chocaron en la Revolución, ya no con las armas, pero sí en la política. En otros tiempos, la conmemoración de un aniversario de la Constitución era ocasión para rendir homenaje a sus redactores y a su heredero, el presidente en turno. En el homenaje de ayer, en el Teatro de la República, se advirtieron cambios interesantes. Fue el debut de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña Hernández. Se vio nerviosa, estaba sentada a poca distancia del presidente López Obrador y se sintió congelada. No expresó lo que el pueblo mexicano espera: un compromiso fuerte contra la corrupción que carcome al Poder Judicial en todos sus niveles. Otro invitado, Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, en papel de neoporfirista, criticó la larga etapa en que gobernó el PRI; se le olvidó que el PAN tiene una alianza con Alito Moreno para la próxima campaña presidencial. Aprovechó la ocasión para defender el despilfarro en el INE. Le faltó autocrítica: no mencionó al superpolicía del panismo, su compañero en el equipo de Vicente Fox, que está siendo juzgado por narcotráfico en Estados Unidos.

“Viva la Revolución…”