Afp, Ap y Sputnik

Periódico La Jornada

Lunes 6 de febrero de 2023, p. 24

Bakhmut. El jefe de la inteligencia militar, Kirilo Budanov, remplazará a Oleksii Reznikov como ministro de Defensa de Ucrania, anunció ayer el diputado David Arakhamia, en momentos en que tropas ucranias y rusas libraban combates encarnizados en Bakhmut.

Budanov encabezará el Ministerio de Defensa, lo cual es absolutamente lógico en tiempos de guerra , declaró el diputado, refiriéndose al jefe de la inteligencia militar de 37 años. Reznikov, de 56, será nombrado ministro de Industrias Estratégicas, añadió Arakhamia, sin precisar la fecha en que se producirá el relevo.

La guerra dicta los movimientos de personal. El enemigo se está preparando para avanzar. Y nosotros nos estamos alistando para defendernos , explicó el legislador.

Reznikov fue nombrado ministro de Defensa en noviembre de 2021 y ayudó a lograr apoyo militar occidental para fortalecer a las fuerzas armadas ucranias. Sin embargo, su ministerio se vio involucrado a últimas fechas en escándalos de corrupción.

El viceministro de Defensa, Viacheslav Shapovalov, encargado del apoyo logístico a las fuerzas armadas, se vio obligado a dimitir a fines de enero después de que el ministerio fue acusado de firmar contratos inflados de suministro de alimentos para las tropas. El estrés que he sufrido en este último año es difícil de medir. No me avergüenzo de nada. Mi conciencia está absolutamente tranquila , declaró Reznikov.

En el terreno bélico la situación es muy difícil en la región de Donietsk, al este, donde hay batallas feroces , subrayó antenoche el presidente Volodymir Zelensky.

Muchos informes indican que los ocupantes quieren hacer algo simbólico en febrero. Para tratar de vengar su derrota del año pasado. Constatamos esa presión creciente en diferentes zonas de la línea de frente , agregó.

Ucrania, que teme que Rusia lance un nuevo ataque de envergadura, espera con ansias la entrega de las armas prometidas por sus aliados occidentales, sobre todo tanques pesados y cohetes de mayor alcance.

