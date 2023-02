Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 6 de febrero de 2023, p. 25

Apaxtla De Castrejón, Gro., De los 456 habitantes que tenía el poblado de San Felipe del Ocote, municipio de Apaxtla de Castrejón, enclavado en la Sierra Madre del Sur, en la zona norte de Guerrero, queda uno solo; el resto huyeron por la violencia generada por grupos del crimen organizado.

El poblador que se resiste a dejar su terruño, quien pidió el anonimato, está acompañado de Misael Figueroa Tapia, fundador y coordinador del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC).

En 2013, Figueroa Tapia enfrentó, junto con pobladores de esa localidad, a miembros de la organización criminal La familia michoacana, que secuestró a su familia y a varias más, sembrando miedo en la región.

En noviembre pasado, el profesor tuvo que huir de la cabecera de Apaxtla de Castrejón tras la incursión de contingentes de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (PCHC, contraria al MMAC) y buscó refugio en San Felipe del Ocote.

Para llegar a San Felipe del Ocote, convertido en pueblo fantasma, hay que recorrer, desde la cabecera municipal, unos 60 kilómetros de terracería; se pasa por dos comunidades, pertenecientes también a Apaxtla de Castrejón: Liberaltepec, donde la mayoría de sus 194 habitantes huyeron, dejando casas y animales abandonados, y Tlanipatlán de las Limas, que tenía unos 155 pobladores y tal vez queden unas dos familias .

En la región hay otros 400 ciudadanos víctimas de desplazamiento forzado de las comunidades de Cuaxilotla, El Mirador, Tlacaquipa, Xochitepec, Oxtotilán, entre otras.

Al llegar a San Felipe del Ocote, su único residente saludó de mano a los reporteros y en tono amable dijo: Yo no me fui del pueblo porque no tenía a dónde irme. Ahorita viene el profe (Misael Figueroa Tapia) para que platique con ustedes .

Minutos después, en el patio de una escuela abandonada, junto a la iglesia del pueblo, desolada, dio inicio la charla.

Misael Figueroa mencionó los motivos por los que en noviembre pasado, junto con otras familias, huyó de Apaxtla de Castrejón, luego de la incursión de contingentes de la PCHC.

Las armas fueron la opción en un tiempo, pero debemos superarlo, porque un pueblo armado nunca va a ser la vía; no podemos permanecer armados todo el tiempo; queremos recuperar la fe y creer en las instituciones (de gobierno), que están obligadas a realizar su trabajo.

Recordó: Nosotros tomamos las armas por causas muy diferentes a las de hoy. Nos armamos con un ideal de cambiar las cosas, de sacar a la delincuencia y que las autoridades ayudaran para que nuestros hijos no vivieran lo que vivimos, para que les dieran educación y salud .

El maestro explicó que huyó “porque mi vida y la de mi familia corrían peligro por las ambiciones de los grupos que pretenden quitar la tranquilidad a la población; yo he sido maestro de primaria por más de 20 años, lo mismo mi esposa, que también tuvo que salir (de Apaxtla).