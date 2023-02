Afp

Bogotá. Un ojo gigantesco custodia la barriada bogotana de Ciudad Bolívar. Realista y creado en escala de grises, el mural se alza como desafío contra la iniciativa gubernamental que pintó de colores vivos las fachadas de la zona más estigmatizada de la capital colombiana.

Es un programa discriminatorio, porque no se hizo en todas las partes de la ciudad, sólo fue para algunos barrios pobres, señaló a Afp Wilson Niño, del colectivo Survamos, que pinta sus murales en Ciudad Bolívar como acto de resistencia contra las intervenciones del gobierno local.

Desde 2012 Niño y otros artistas invitan a grafiteros a intervenir esta barriada de callejones intrincados y anclados a una montaña en el extremo sur de Bogotá.

Denominado Museo libre, es un festival que buscaba descentralizar la oferta artística que suele concentrarse en barrios acomodados de esta ciudad de 8 millones de habitantes. Pero luego de que la alcaldía interviniera entre 2016 y 2019 casi 15 mil fachadas de la zona como parte de un proyecto de arte urbano responsable , el festival tomó un nuevo significado: Acá habíamos pintado nosotros, pero vinieron ellos y no se tomaron el tiempo de buscar otros espacios. Cubrieron lo que estaba pintado y no les interesó , reclamó Niño, quien asegura haber visto una decena de murales del colectivo tapados por la alcaldía.

Teníamos que ver cómo resistir a esas entidades públicas o megaproyectos , agregó el artista, de 32 años.

Desde entonces, el colectivo ha pintado una treintena de nuevos murales.

Consultada por Afp, la alcaldía de Ciudad Bolívar defendió el proceso de embellecimiento del barrio sobre la base de la teoría de las ventanas rotas , según la cual los espacios deteriorados fomentan la delincuencia. Popular en Nueva York durante la década de 1990, esta política divide opiniones en las grandes urbes.

Sicarios en moto se escabullen por los callejones de Ciudad Bolívar. Es una escena que se repite en la exitosa serie de televisión Pandillas, guerra y paz, emitida y retransmitida desde 1999.

La producción –junto a los indicadores de violencia– cargó a los 770 mil habitantes de la empobrecida localidad con el estigma de la delincuencia.

Burla para la comunidad