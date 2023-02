Clara Zepeda

Lunes 6 de febrero de 2023, p. 19

Los datos económicos más recientes parecen situar al Banco de México (BdeM) en una difícil encrucijada rumbo a su primera reunión de política monetaria del año, con una ralentización del crecimiento mucho más rápida de lo previsto y un repunte de la inflación a tasa anual en enero. No obstante, el banco central podría reflejar a la Reserva Federal (Fed) por última vez, prevén analistas económicos.

Esta semana la atención de los agentes económicos (familias, empresas y el Estado) se centrarán en la decisión de política monetaria del BdeM, de la cual el consenso del mercado espera en promedio un alza de 0.25 puntos porcentuales de la Junta de Gobierno, para llevar la tasa de fondeo, la que define el costo del crédito con el que se financian empresas y personas, a 10.75 por ciento.

Sin embargo, Alejandra Marcos, directora de análisis de Intercam Casa de Bolsa, destacó que los recientes eventos económicos podrían llevar al BdeM a mantener un ritmo de alzas de 0.50 puntos porcentuales.

Y es que resaltó que horas antes del anuncio de la decisión de política monetaria del banco central se publicará el dato de inflación de México de enero, para el cual se espera un repunte a 7.9 por ciento anual.

No obstante, Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays, sostuvo que el último dato de la inflación, que estuvo por encima del consenso del mercado, no es un catalizador para que el BdeM suba 0.25 puntos. “Creemos que un alza de medio punto porcentual, después del cuarto de punto de la Fed la semana pasada, no enviaría un mensaje apropiado a los participantes del mercado, respecto de lo que quiere el Banco de México; es decir, desvincularse de la Fed.