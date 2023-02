La migración no documentada creció, y los encuentros en la frontera, que es el término con el que se refiere a las expulsiones que ocurren de modo inmediato y las detenciones, cuando menos temporales, involucraron en promedio a 59 mil personas mensuales en 2021 y 72 mil en los primeros nueve meses de 2022.

En esa misma nota se apunta que 4.9 millones de hogares recibieron remesas de un total de 36.1 millones entre julio de 2020 y agosto de 2021; así que 13.6 por ciento de los hogares son los principales receptores y en ellos esos recursos son muy representativos en el ingreso familiar. En 2021 las remesas fueron equivalentes a 6.2 puntos porcentuales del consumo privado y habrían financiado 45 por ciento del gasto de consumo de los hogares que las recibieron.

México es el segundo país receptor de remesas en el mundo. En 2021, India recibió 89 mil millones de dólares por concepto de remesas (es desde 2008 el mayor receptor), México 54, China 53, Filipinas 37 y Egipto 32 mil mdd.

En 2021, según los datos de Banxico, el ingreso por remesas fue de 51 mil 594 millones de dólares, cantidad que estuvo por encima de los 40 mil 605 mdd de 2020 y fueron 27 por ciento más altas (las remesas habían crecido 8.2 por ciento en 2019 y 11.4 en 2020). En una nota publicada el 2 de enero de este año el banco central informó que el monto acumulado por remesas entre enero y noviembre de 2022 fue de 53 mil 139 mdd, por arriba de los 46 mil 834 mdd o 13.5 por ciento más en el mismo lapso de 2021, así que hay una disminución en el ritmo del flujo de las remesas.

La entrada de divisas por concepto de remesas tiene una relevancia significativa en el país, sobre todo en términos sociales por lo que significa como apoyo al ingreso de los hogares que las reciben y su participación en el gasto de consumo de las familias.

Los montos de las remesas están cuantificados y se conoce el destino geográfico: por estado y por municipios receptores. Como una muestra, entre octubre y diciembre de 2022, Jalisco y Michoacán recibieron casi 9 por ciento cada uno del total; Guanajuato, 8.5 por ciento; en cada caso Chiapas y estado de México, 6 por ciento; Jalisco y Michoacán, casi 9 por ciento, y Oaxaca y Puebla 5 por ciento.

Estos recursos apoyan el ingreso y complementan en muchos casos a los que fluyen de los diversos programas de asistencia social que ofrece el gobierno. No hay una evidencia correlativa entre los resultados de dichos programas con las repercusiones de remesas. El caso es que los indicadores de la pobreza no mejoran, la gente sigue migrando a Estados Unidos, las remesas siguen siendo muy elevadas. La fe no es condición para poner en evidencia las ventajas que enmarcan a las políticas públicas.