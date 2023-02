Complicado el horizonte para los terríco-las del que no hay escape, ni con ciertas ilusiones sostenidas por los super ricos de cambiarse de planeta, las que probablemente también sean un espejismo frustráneo y hasta destructivo, como en su momento advirtió el gran Karl Polanyi de la sociedad de mercado , al examinar la perspectiva y los muchos atributos que los liberistas de entonces le atribuían y querían construir en el Reino Unido.

Respuestas no han faltado, como tampoco reflexiones en torno a los objetivos y contenidos de dicha aspiración que busca renovarse o reproducirse como idea-fuerza para los muchos presentes que nos abruman. No han sido los mercados libres los vehículos para procesar tal esperanza, cultivada por tirios y troyanos urbi et orbi, por lo menos desde el siglo XVIII, cuya última apuesta de esta índole acabamos de vivirla con particular intensidad porque a sus impactos internos se agregaron los provenientes de la salud, sitiada por los bichos, y ahora por largos y sangrientos meses de guerra en Europa y cercanías.

La selva es selva, alta a la vez que profunda y extendida, aunque la criminal tarea de los taladores no cese. Si la biodiversidad asentada en el territorio mexicano ha sido atacada una y otra vez debido a la incuria burocrática y la avidez de los negociantes de lo ilegal, nuestra diversidad como economía política sigue siendo notable. El avance y predominio del capitalismo está estudiado y documentado, circunstancia que vuelve a hacernos contemporáneos de todos los hombres.

ablamos de mundos nuevos o diferentes que se gestan en los calderos ardientes de una policrisis que asedia y aturde; también, cuando callamos y taimadamente optamos por un encierro aldeano que se mantiene en pie de guerra con aquel grito de cómo México no hay dos , clamor que, al poco transitar por estos ingratos y equívocos senderos, escuchamos en otras tierras, a pesar de las idiosincrasias profundas o superficiales que nos acompañan y califican.

Nada es gratis dicen los del precio de todo y poco saben del valor de las cosas y los esfuerzos, aunque el saberlo no resuelve el gran dilema inserto en los resortes de la economía de mercado y que tiene que ver con el desempleo, por un lado, y la enajenación por otro. No es éste, por cierto, fruto del dictado de inapelables leyes de hierro, sino sobre todo de decisiones de política. Estos y otros temas de igual calado y filo se nos vienen encima apenas nos asomamos al mundo, cada vez menos ajeno y cada día más cercano, inscrito ya en nuestros tejidos y reflejos. Lo que sigue sin aparecer es la visión y la voluntad organizada para lidiar con ellos y buscar la manera no sólo de sobrevivir a los tsunamis, sino de aprender y aprovechar los muchos activos forjados en décadas, ahora convertidos en novedades mercantiles, expectativas de innovación tecnológica, cultural y de conductas para convivir y defender la salud.

Con toda la consideración que me merecen los optimistas dichos de Zoé Robledo sobre el futuro de la salud pública, Dinamarca dista de ser horizonte satisfactorio y prometedor para nosotros; sus hazañas pueden no ser ajenas a quienes las han estudiado y buscan volverlas fuente de inspiración política e institucional, pero desde su dimensión demográfica y territorial, pasando por su historia y política recientes, por no mencionar los recursos con los que cuenta su Estado, el mensaje es inequívoco: su naturalización en valles, montañas y nuestras desbordadas ciudades mexicanas, es punto menos que imposible.

Paradigmas y horizontes, proyectos y aspiraciones hay que tener, como también saber usufructuar lo hecho en otras latitudes. Además, es obligado tener presente la historia, la geografía y la demografía que hacen de nuestra democracia y nuestra economía política lo que han sido. Y modulan lo que puede ser.