Pero a mí no me pueden pagar 150 mil pesos, y no me los comí: fueron tratamientos médicos que necesitamos. Son caros, no son faciales, como me dijo hace dos semanas el juez Teódulo Pacheco Pacheco (juez que resolvió cambiar la medida cautelar a prisión domiciliaria). Además, no existe ni siquiera reparación del daño integral .

Ante diversas víctimas femeninas de violencia, indicó que estamos aquí porque estamos hartas y porque no tenemos privilegios ni ventajas. Estamos aquí porque queremos vivir; ya estamos cansadas de estar sobreviviendo todo el tiempo y de andar mendigando justicia .

Sostuvo que con la dilación de los procesos, a lo que apuestan las autoridades, en contubernio con los agresores, es a que se apague el tema , y remarcó que en su caso seguirá luchando hasta tener justicia.

Acá no sólo matan por asfixia: matan con ácido, con gasolina; te echan alcohol, (te) matan con la leña y con electricidad. En el estado de México matan mujeres con cables de alta tensión .

Y preguntó: ¿De qué sirve la paridad en la legislatura, si las mujeres que están en el Legislativo siguen subordinadas por los varones machistas?