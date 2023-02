B

uenas noches a todos. ¿O son tardes? Lo pregunto porque desde que perdí el trabajo ando muy confundido. A veces no sé ni en qué día vivo y como ya no tengo horarios fijos, me levanto tarde o de plano no salgo de la cama. ¿Para qué? Nada más para caminar y caminar mientras pasan las horas y puedo volver a mi cuarto sin riesgo de encontrarme con la portera y que me diga: No se le olvide que ya estamos debiendo cuatro rentas.

Sé perfectamente cuánto debo y que es obligación de Pascuala recordármelo, pero lo que no soporto es que me diga eso de que estamos debiendo, porque ella no tiene ningún derecho a compartir mis cosas, aunque me conozca desde hace años y me rente uno de los cuartos de arriba. Lo hace sin pedirle permiso al administrador, según ella para que no me hagan firmar contrato, pero estoy seguro de que lo hace para quedarse con el dinero de la renta.

I

Vivir en un cuarto de azotea tiene muchas ventajas: los vendedores no van hasta allá para ofrecerte servicios funerarios, no tienes que abrir el zaguán cuando algún tarado pierde la llave y, lo mejor de todo, no necesitas andar buscando una buena azotea desde donde arrojarte cuando quieras abandonar este valle de lágrimas.

Además, no corres el peligro de que subas a la disimulada a un edificio, un perro te delate con sus ladridos y los vecinos vayan corriendo a ver por qué tanto escándalo. Cuando te descubran, te acusen de ladrón y entre todos te den una madriza de aquellas, si no es que llaman a una patrulla y, entonces sí, ¡cuidado!

No estoy inventando. A un conocido mío le sucedió eso, y ya se imaginarán que nadie le creyó cuando dijo que él no había subido para robar, sino para suicidarse. Al final de cuentas no pudo cumplir sus planes, acabó todo golpeado y con una tremenda mordida que le dio el perro en una nalga. Por vivir donde vivo, al menos eso no me sucederá pero, ¡quién sabe!, porque cuando uno la trae chueca le cae todo lo peor.

II

Aunque parezca mentira, no hacer nada cansa mucho. Cuando me agoto por ir de un lado a otro sin qué ni para qué, busco una banca donde sentarme. Mientras me repongo veo a la gente que pasa y oigo, sin proponérmelo, todo lo que dicen por sus celulares. La verdad, me entero de cada estupidez que acabo preguntándome si los inventores de las celulares se habrán quemado las cejas durante años para que su descubrimiento sirva para que la gente diga: Quihubo güey . ¿Qué onda güey . “No mames, güey…” ¿Me lo juras, güey? Por cierto, antes de que se me olvide, les cuento que en mi casa me enseñaron que es malo jurar, por eso les juro que sólo una vez juré; lástima que no me haya servido de nada: el dueño del molino me corrió delante de los demás trabajadores. Les juro que ha sido uno de los peores momentos de mi vida.

III