L

a Constitución mexicana es históricamente una de las más longevas y la más reformada del mundo. Un trabajo notable para analizarla y comprenderla es obra de Ignacio Marván, infortunadamente muerto a finales del año pasado.

En sus investigaciones, Marván destierra la idea popular de que hubo dos corrientes en el Constituyente de Querétaro: una mayoría radical o jacobina , dirigida por Francisco J. Múgica y Álvaro Obregón, y una minoría moderada bajo la influencia de Venustiano Carranza.

Con un análisis metódico, expone que los 218 diputados fueron apartidistas y votaron de manera libre los 136 artículos de la Carta Magna, es decir, no hubo partidos políticos, sino que se trató de una especie de partido único , porque cuando se dividió, no fue en fracciones permanentes, sino en contadas votaciones donde no hubo unanimidad o no se tenía una mayoría para aprobar un dictamen.