Nuestra Constitución necesita ser restaurada

a Constitución de México es una de las más reformadas en el planeta, según datos de la Cámara de Diputados, desde su promulgación –el 5 de febrero de 1917– ha tenido 764 modificaciones, siendo el periodo neoliberal con los gobiernos prianistas (De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña), cuando sufrió más cambios: alrededor de 495, muchos de ellos regresivos, con los cuales esos gobiernos distorsionaron el sentido social de la Constitución.

Historiadores convencionales han difundido algunos mitos acerca de la promulgación de nuestra Carta Magna, como el hecho de atribuirle a Venustiano Carranza la autoría de los artículos 3, 27 y 123 (que junto con los artículos 130 y 136 se podrían considerar la columna vertebral de nuestra Constitución). Está documentado que el proyecto que Carranza entregó al Constituyente, en noviembre de 1916, no contenía propuesta alguna para establecer el derecho a la educación o el reparto agrario, ni mucho menos derechos laborales a los trabajadores, como el de huelga, sindicalización o gozar de un salario suficiente. Estos derechos fueron establecidos en 1917, gracias a la corriente jacobina del Constituyente original, como Francisco J. Mújica, Cándido Aguilar y Heriberto Jara e incluso a propuestas de Pastor Rouaix y Andrés Molina Enríquez.

A 106 años de su promulgación, es necesario retomar el planteamiento de Emilio Krieger y empujar para profundizar la restauración de nuestra Carta Magna, sobre todo en materia energética (renacionalización de electricidad y petróleo), así como garantizar la autosuficiencia alimentaria, entre otros temas. Esto será posible con un Poder Ejecutivo que continúe con la política de AMLO y un Poder Legislativo sin priístas o panistas en 2024.

Fernando Oliva, Mario Benítez, Tomás Cruz, Miguel Raya, Jazmín Serrano, Jorge Luis Vargas, Alfredo Arenas, Ricardo Arenas y David Miranda

Reconoce aportes de Venustiano Carranza

La figura más trascendente de la Revolución es sin duda Venustiano Carranza, quien promovió la construcción del México contemporáneo a través de la Constitución de 1917, que hoy conmemoramos y que tiene su antecedente en el discurso que él pronunció el 24 de septiembre de 1913, en Hermosillo, Sonora, en el que señaló: