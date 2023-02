Afp y Ap

Periódico La Jornada

Domingo 5 de febrero de 2023, p. 18

Lima. Bajo la consigna: De esta lucha no nos sacan , miles de manifestantes se congregaron ayer en la céntrica Plaza 2 de Mayo en Lima, en una protesta que destacaron como la más grande y con todas las sangres , de acuerdo con los organizadores de las manifestaciones que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y convocar a elecciones.

El paro a nivel nacional continuó en diferentes regiones con 69 bloqueos de vías debido a las incesantes manifestaciones.

La movilización, que terminó con enfrentamientos en el centro de Lima, también denominada paro nacional, fue convocada por gremios campesinos, organizaciones civiles y bloques estudiantiles de las regiones del sur andino Cusco y Puno, y de las regiones más rezagadas en Perú, así como de Lima.

Salimos todas las sangres , indicó el llamado del Bloque Universitario, para otra jornada de exigencias sociales contra el gobierno y el Congreso, cargadas de reivindicaciones indígenas y reproches desde las zonas del país más ricas en gas, minería y tierras agrícolas que, sin embargo, viven en la pobreza con lo mínimo en derechos sociales, sobre todo en educación y salud.

Nosotros no vamos a renunciar a esta lucha, la que tiene que renunciar es la señora usurpadora y el Congreso que arreglan todo para no tener que mejorarnos nada. Sólo nos roban y le dan nuestras riquezas a las empresas que no son peruanas , afirmó la manifestante Romina Cuno, una mujer campesina de 37 años de Puno, a la agencia de noticias Afp.

Nutridos grupos provenientes de los distritos más pobres en el norte de Lima arribaron corriendo y cantando ¡Sí se puede! , mientras enarbolaban banderas peruanas y la wiphala, el colorido lábaro cuadrangular representativo de las etnias de Los Andes, constataron reporteros de la Afp.

De esta lucha no nos sacan , afirmó Adela Paz, una mujer de 68 años, proveniente de Cusco, quien pidió por el cambio de Perú en favor de su gente que trabaja , declaró mientras hacía un ritual entre la multitud en la Plaza 2 de Mayo, quemando palo santo , madera con un aroma al que se le atribuye propiedades purificantes, con hojas de coca.

Al caer la noche, la policía, dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos cuando avanzaban hacia la sede del Congreso y el palacio de gobierno. Los manifestantes enfrentaron a los cuerpos de seguridad lanzando fuegos pirotécnicos, y se protegieron con cascos y escudos de fabricación casera.

Un grupo de manifestantes se enfrentó con agentes frente al Hospital III Emergencia Grau de EsSalud, luego de consultar el estado de un joven de 25 años, quien resultó herido durante las manifestaciones, informó el diario La República en su portal.

En tanto, el director general de la Defensa Pública, Walter Martínez, confirmó que había 15 personas detenidas en la comisaría de Cotabambas, informó El Comercio.

Surgen los ultras

Otra movilización simultánea se dio en las calles del centro limeño, con unas 50 personas que se identificaron como la Legión Patriótica, y que afirmaron defender a la policía por su accionar con los subversivos terroristas .

La Defensoría del Pueblo informó que continúan 69 bloqueos de vías a nivel nacional debido a las manifestaciones. Los pobladores de algunos distritos y provincias de la región sureña de Puno dieron tregua y dieron pase a los transportistas con la finalidad de abastecer alimentos de primera necesidad sólo por este fin de semana.