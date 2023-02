Vicente Juárez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 5 de febrero de 2023, p. 21

San Luis Potosí, SLP., El ex secretario de Seguridad Pública del estado Jaime Pineda Arteaga, fue liberado bajo fianza, luego de casi un año en prisión y tras de un proceso abreviado. El ex funcionario pagó 2 millones 286 mil pesos como reparación del daño, después de rechazar que siguiera el juicio en su contra por peculado. Pineda reconoció su culpabilidad en los delitos de uso ilícito de las atribuciones y facultades y ejercicio indebido de las funciones públicas. Pineda, quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio del priísta Juan Manuel Carreras, fue detenido el 11 de febrero de 2022, acusado por delitos cometidos por servidores públicos y estuvo en el penal de La Pila casi un año, hasta que ayer se le concedió su libertad. La fiscalía estatal obtuvo un fallo condenatorio contra el ex funcionario, quien aceptó su responsabilidad y pagó por el daño al estado. Según el Sistema Penal Acusatorio, cuando la sentencia es menor a cinco años la persona juzgada puede alcanzar su libertad, sin embargo al recibir sentencia condenatoria, Pineda Arteaga cuenta con antecedentes penales y podría ser inhabilitado para ocupar un cargo público.