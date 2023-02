N

o es ocioso insistir. Tan importante o más que la transición energética hacia fuentes limpias –si de elegir se tratara– es la transición económica hacia formas justas de desarrollo, capaces de abatir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y desigualdad de ingresos y riqueza.

¿Así debiéramos formular ambas desideratas? ¿No será esta misma formulación objeto del debate para orientar adecuadamente –si es lo que se pretende– las grandes líneas de cambio y mejoramiento económico, social y ambiental? ¿Y las políticas públicas esenciales y estratégicas?

Veamos algunos datos recientes del último Reporte anual de desigualdad 2022, con datos nacionales y mundiales de 2021. Sí, de los expertos del Laboratorio Mundial de Desigualdad (https://inequalitylab.world/en/). Ofrece diversos indicadores: ingreso, riqueza, género y emisiones de GEI, entre otros. Veamos hoy los dos primeros.

A decir de sus técnicos, la estimación de desigualdad de ingreso utiliza la distribución del ingreso nacional antes de impuestos entre los adultos (dividida en partes iguales) y suma todos los ingresos personales antes de impuestos que se acumulan para los propietarios del trabajo y los del capital. Incluye las prestaciones de seguridad social, sin las contribuciones correspondientes, pero excluye otras formas de redistribución como impuesto sobre la renta, asistencia social y otros beneficios.