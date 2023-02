Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Domingo 5 de febrero de 2023, p. a10

Ningún pelotero mexicano ha provocado una euforia como la que desató Fernando Toro Valenzuela en sus mejores años en las Gran-des Ligas. Desde la loma de los Dodgers de Los Ángeles, ese joven sonorense, serio y robusto, que se alisaba los mechones bajo la gorra azul antes de lanzar los tirabuzones, adquirió la dimensión de una celebridad al inicio de los años 80 del siglo pasado. Una moda que generó publicidad, artículos de mercadotecnia y hasta imitaciones televisivas, todo por un jugador cuya marca era el silencio y los bólidos que nacían en la zurda.

El número 34 que portó Valenzuela fue mítico y por fin recibió ayer el reconocimiento de los Dodgers al anunciar que lo retirará como un homenaje en una gran fiesta a celebrarse del 11 al 13 de agosto. Una decisión que no fue sencilla. El equipo de Los Ángeles sólo quita los dorsales de jugadores que han sido elegidos en el Salón de la Fama de Cooperstown, algo de lo que Valenzuela no goza.

En una entrevista que realizó La Jornada con el Toro en noviembre de 2020, con motivo de su candidatura –después confirmada– al Premio Nacional del Deporte en ese año, abordó brevemente el tema de su dorsal en los Dodgers.

Nadie lo ha usado después de mí en el equipo dijo en aquel entonces Valenzuela; para Dodgers hay una política: ingresar en el Salón de la Fama para que se haga ese homenaje. Ya han pasado muchos años para ser elegible y sin embargo no me han votado. Eso no es importante, no tanto como ser recordado por la gente, porque ahí sí tengo un premio que pocos gozamos .

Fernando suele ser de pocas palabras. Amable, pero sin abundar a la hora de contar su vida en el diamante. Sin embargo, no escatima expresiones para agradecer por los años vividos en las Grandes Ligas, sobre todo por la emoción que le produce el cariño de la gente, incluso –dijo– por quienes no tuvieron la fortuna de verlo lanzar.