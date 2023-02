Dice que no le cabe en la cabeza cómo las personas pueden tener ideas cuando ven Instagram o Tik Tok; yo las genero cuando estoy fuera de los medios .

En la New York Military Academy, donde estudió, pasaba mucho tiempo soñando . Logró, incluso, crear una clase de arte en la escuela. De joven se lastimó la espalda, hecho que lo obligó a guardar cama durante un mes. Fue cuando se le ocurrieron muchas de las ideas para gran parte de mis estudios individuales de desnudo .

Seguido sueño con la desnudez. Mis sueños ocurren a veces cuando dejo de lado mi teléfono o cuando miro por la ventana de un tren. Para mí, la parte más triste de ser artista es tener ideas que te parecen maravillosas, pero que no las puedes ejecutar debido a la falta de tiempo o por razones monetarias , continúa el entrevistado, quien reconoce que en la preparatoria era bueno para soñar despierto.

▲ Al pintar sobre fotos, Parada transforma la identidad de género. Tunick anota que así se promueve la idea de que si alguien se considera de cierto género, tenemos que aceptarlo . Foto cortesía del artista

El tiempo y la tecnología han cambiado el trabajo de Tunick. Ya no empleo película; todo es digital. Sin embargo, trato de bajar el nivel de la cámara. Apagar todos los botones de modo que funcione como una cámara de rollos, sólo con obturador y abertura. Todo el mundo quiere que la fotografía digital sea aguda. Por razones nostálgicas y estéticas busco revertir eso y hacer que la fotografía digital parezca película .

El paso del tiempo también le ha afectado en otro sentido: “Cuando eres joven cuentas con energía para encolerizarte, romper las reglas y tomar riesgos. Ahora sólo quiero trabajar en una burbuja en la que no existe la amenaza de una detención. Así puedo concentrarme en el cuerpo y la pintura que hará Mónica. Sin embargo, en lo profundo de mi mente sé que siempre existe la posibilidad, no de un arresto, sino de una confrontación con las autoridades o la policía o alguien en la calle a quien no le gusta lo que hago.

Ahora prefiero contar con más infraestructura. En el pasado podía salir sólo con la persona que posaba, caminar las calles al amanecer, tener ideas y fotografiarlas allí mismo. En la actualidad todo es más difícil en lo logístico; sin embargo, en lo creativo creo que aún produzco buenas obras. De modo que me siento la misma persona al fotografiar que hace 20 años, sólo me preocupa encontrar de nuevo la zona de confort en un lugar familiar que finalmente no lo es .

Tunick reunió en noviembre pasado a 2 mil 500 australianos en la playa Bondi para una serie de desnudos con la finalidad de concientizar sobre el cáncer de piel y su oportuna detección. Actualmente, trabaja en un nuevo libro.