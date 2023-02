Reyes Martínez Torrijos

El cuento es un género literario prodigioso difícil y, por tanto, más interesante que la novela , por la engañosa sencillez que puede llegar a tener y un juego más intenso con la ambigüedad , sostuvo el escritor argentino Martín Kohan.

En la primera vez que aparece en un sello mexicano, el narrador publicó recientemente la antología Nueve cuentos en Pollo Blanco Editorial.

Kohan, ganador en 2007 del Premio Herralde de Novela por Ciencias morales, dijo a La Jornada que él también ha reproducido, muy a mi pesar y contra mis convicciones, la lógica preponderante que tiende a enfatizar la novela. Hay instalada una especie de consigna tácita, y a veces explícita, respecto de que novelas sí y cuentos no tanto. Yo estoy completamente en contra .

Mencionó que con los relatos me pasó más de una vez lo de escribirlos, releerlos, estar conforme y que quedaran relegados respecto de mi propia escritura de novela. Cuando me di cuenta, empecé a rechazar dejarlos en segunda línea y puse el mismo esmero en revisarlos, reunirlos y publicarlos .

La brevedad añade dificultad

El narrador destacó que el cuento es un formato más exigente para la escritura, más difícil. La brevedad agrega dificultades, no las quita. Hay márgenes que una novela te puede llegar a permitir; incluso si uno se propone que la escritura de una novela sea lo más ajustada posible y que no tenga chirridos ni disonancias, como me lo propongo .

Martin Kohan (Buenos Aires, 1967) añadió que con el escritor Jorge Luis Borges “hemos dicho mucho o quizás hasta todo. Las Tesis sobre el cuento, de Ricardo Piglia, ponen el foco ahí. De un modo cada vez más claro, la crítica literaria tiende a considerar que los cuentos de Julio Cortázar están sobre sus novelas.