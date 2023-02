H

ace apenas cuatro días el SITUAM (Sindicato Independente de Trabajadores de la UAM) decidió no ir a la huelga y allí apareció con toda su fuerza la enorme paradoja que existe en la relación entre la actual universidad neoliberalizada y un sindicato democrático. La decisión fue precedida de una multitudinaria participación de académicos y administrativos (es un sindicato mixto) a través de un mecanismo complejo, pero eficaz para construir una decisión desde abajo.

Plantea que en cada uno de los cerca de 100 departamentos académicos y administrativos su asamblea discuta y mandate a sus delegados. Además, la asamblea general de cada Unidad (cinco) discute, vota y nombra cinco delegados. Al final todos ellos (314) votan de viva voz (284 no huelga, 21, por el sí, y nueve abstenciones) en Comité de Huelga, vigilados por sus compañeros. Cada delegado representa a cerca de 15 sindicalizados lo cual suma miles de participantes. Es por eso un instrumento muy poderoso, y logra que apenas haya un rincón de la institución que no se involucre en la discusión pública. Esto dificulta la manipulación y los votos por consigna. Y lo más importante, este procedimiento más democrático y participativo está en el sindicato y no tanto en la institución. Acá miles discuten, van a asambleas y votan. Allá los procesos de decisión institucional se dan en un circuito pequeño, reservado, y donde, en lo laboral, finalmente los decide una sola persona: el rector.

Y esto genera una paradoja fundamental: que la institución legal y socialmente encargada de la formación de más de 50 mil estudiantes de licenciatura y posgrado, la UAM, no incluye ejercicios de participación democrática del tamaño y profundidad del que tiene la organización de las y los trabajadores. Y esto es un déficit en la formación de las y los futuros profesionistas, académicos, políticos y ciudadanos. La modernidad educativa transcurre para ellas y ellos en un ambiente casi virreinal que con la fuerza de la cotidianeidad de los hechos les enseña que en la escuela (y en la vida) son unos pocos y hasta sólo uno el encargado de decidir. Al resto sólo le queda contemplar si no es que callar y obedecer. Es cierto que en los consejos universitarios son miembros –además del rector y numerosos funcionarios– representantes estudiantiles y académicos (y apenas unos cuantos administrativos). Y se dice que con eso son abiertas y democráticas. Pero los hechos contradicen el propósito, y sigue siendo un acto extraordinario que un consejo universitario vote en contra de la voluntad del rector.