Por su parte, la madre de un alumno del plantel –quien también solicitó reservar su nombre–coincidió en que la puesta en marcha de las medidas de vigilancia que les prometieron a finales del año pasado ha sido más lenta de lo esperado, a lo cual se sumó el hecho de que los padres de familia dejaron de movilizarse por ese tema.

El CCH Sur ha estado publicando que ya puso videocámaras, pero nosotros como papás ya no nos organizamos para revisar que sea cierto, porque antes nos dijeron que se instalaron botones de pánico, y no estaban funcionando , agregó.

Recuerdo que quedaron en que ya les iban a pedir credenciales (a los alumnos) para entrar a la escuela, pero mi hijo me contó que no lo hacen. No me siento nada tranquila, aunque hayan dicho que están haciendo esto o lo otro, porque no siento que haya mejorado la seguridad ni que tomen medidas para que no entren personas externas al colegio.

Ayer mismo se llevó a cabo una reunión estudiantil a las 12:30 horas en el CCH Sur para idear un plan de acción por los hechos de abuso de autoridad de vigilancia en la escuela, en la cual se resolvió convocar a una asamblea el próximo martes.

Este diario contactó a autoridades de la dirección general de CCH para solicitarles una entrevista sobre el tema, pero hasta el momento no ha habido respuesta a la petición.