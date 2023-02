Jessica Xantomila

Sábado 4 de febrero de 2023, p. 7

Frente a la falta de justicia y acceso a la verdad sobre la masacre de Camargo, Tamaulipas, donde 19 personas, en su mayoría migrantes, fueron asesinadas y calcinadas, para Álvaro Miranda las dudas sobre la muerte de su hijo –una de las víctimas– no cesan. No entiende cómo Osmar pudo haber sido asesinado de esa manera el 22 de enero de 2021. ¿Por qué en lugar de matarlos no nos pidieron un rescate para liberarlos? , se pregunta constantemente al recordar los hechos.

Aunque por ese caso hay 12 policías estatales detenidos, acusados de homicidio, a más de un año de su aprehensión el juicio está parado, señala Yesenia Valdez, coordinadora de litigio estratégico de la Fundación para la Justicia, que acompaña a las familias de las víctimas.

“Ha sido un proceso muy lento… no hemos podido entrar ni siquiera al debate de juicio oral para poder determinar la responsabilidad”, asevera. Estamos ante un ejemplo más de impunidad sistémica que padecemos en nuestro país, en tanto que las familias siguen en espera de esa justicia y reparación , enfatiza.

No pidieron rescate