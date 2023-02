Ser y sentirse mexicano

ay mexicanos que viven en México y su trabajo, dinero y corazón están aquí. Hay migrantes que viven y trabajan en el extranjero, y su corazón también está en México, y parte de su dinero viene al país para apoyar a sus parientes acá (el último año mandaron cerca de 60 mil millones de dólares a sus familias), para bien de todos . Si a México le va bien, estos mexicanos se ponen contentos.

2. Hay mexicanos que viven aquí, pero su dinero y corazón lo mandan al extranjero. Apoyan a compañías foráneas como Iberdrola, antes que a las nacionales como CFE y Pemex. Sacan de aquí casi lo mismo que los migrantes ingresan de allá. Si a México le va bien, estos mexicanos se enojan.

Por el bien de todos (los mexicanos) primero los pobres es el lema y la dirección del nuevo México que está en transformación (4T). Eso no lo entienden los del segundo grupo, porque, aunque tienen credencial del INE, su identidad no es ser mexicanos. Por eso no entienden que el bienestar del México, que está en marcha, los incluye, porque ellos se excluyen al no sentirse mexicanos.

Carlos Noriega F.

Repudia la guerra sucia contra Sheinbaum

Conforme avanzan los tiempos electorales para la renovación de la Presidencia de la República y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la guerra sucia en contra de Claudia Sheinbaum por parte de la ultraderecha panista, los bajos fondos conservadores y, me atrevo a decir, de fuego amigo, se ha agudizado, llegando a la ofensa de calificarla de peligro para México , como hicieran con el presidente López Obrador.

Esto, en consonancia con los epítetos groseros e insultantes en su contra que a diario circulan en redes sociales, por medio de bots o de personas de carne y hueso. Sabemos muy bien cómo se las gastan la ultraderecha y la oligarquía que las financian, sus medios de comunicación y sus personeros mediáticos, cuando de linchar a alguien se trata. Y eso es lo que están haciendo en contra de la jefa de Gobierno, no sólo por ser mujer, sino porque aspira a ser presidenta de México y de continuar con el proyecto de nación del jefe del Ejecutivo.

Es por ello que quiero brindarle mi solidaridad y afecto, decirle que no está sola frente a los que la agreden con su violencia habitual. Que sepa que cuenta con, puedo asegurarlo, el respaldo de millones de mexicanas y mexicanos, que ven en ella a una magnifica mujer que ha demostrado ser una gran gobernante, con toda la sencillez y humildad que los gobernados reconocemos.

Raymundo Colín Chávez

Por una UNAM comprometida con las causas sociales

En este histórico momento, cuando el país ha logrado romper la política neoliberal que ha sumido en la pobreza a más mexicanos, se palpa que la estela de corrupción atraviesa todos los confines de nuestro México y los niveles de gobierno –incluyendo órganos autónomos–, al igual que en el sector empresarial. Las universidades privadas y públicas no son la excepción. La UNAM –nuestra alma mater–, junto con toda su comunidad estudiantil, académicos, trabajadores sindicalizados y egresados que queremos a nuestra universidad, debemos luchar por su democratización y mejor nivel de calidad académica, rendición de cuentas y transparencia.