“Políticamente no hay voluntad. El Congreso le ha dicho al país hoy que ‘nos queremos quedar hasta 2026’”, indicó Cairo a la agencia de noticias Afp.

El adelanto de elecciones no puede tratarse hasta la próxima legislatura anual, tendría que esperarse hasta agosto de este año , estimó Omar Cairo, constitucionalista y profesor de la privada Pontificia Universidad Católica.

El reglamento del Congreso establece que una misma proposición no podrá presentarse hasta el siguiente periodo anual de sesiones , el cual comienza a finales de julio de cada año.

El reglamento del Congreso estipula claramente que una materia archivada no puede volver a discutirse en la comisión hasta pasada una legislatura , declaró a periodistas Alejandro Cavero, del partido derechista Avanza País, promotor delejercicio en urnas con el que se descartó la propuesta del Ejecutivo.

En la zona central de Junín, la policía y el ejército desbloquearon la carretera central, principal vía para la distribución de alimentos a la capital, informó la emisora RPP.

El jefe de la región, el coronel Eduan Díaz, declaró que las fuerzas del orden lograron, mediante el diálogo, que los dirigentes y más de 300 manifestantes se retiraran para poder limpiarlo de decenas de piedras, palos y llantas.

Mientras que en Chanchamayo, el puente de Sangani en el distrito de Perené continuó bloqueado.

En el departamento de Lima, decenas de manifestantes taponaron la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Santiago de Surco, informó La República.

Con barricadas de tierra y piedras, habitantes del departamento de Puno, sureste, impiden el paso por el puente internacional de Desaguadero, una localidad emplazada sobre la línea fronteriza binacional, en el sur del lago Titicaca.

Estamos tratando de sobrevivir , declaró Francisco Cruz, un transportista peruano que hace más de 30 días está varado junto con decenas de camiones de carga cerca del puente que une los territorios de Bolivia y Perú, en el altiplano andino.

En Cusco, la capital del imperio inca, joya del turismo en Perú, la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción local exigió al Congreso a tomar una pronta decisión a fin de poner fin a las continuas movilizaciones que se reportan en el país, y que generan pérdidas económicas.

En la ciudad sureña de Arequipa, un grupo de comerciantes realizaron una queja masiva en contra del gobierno de Dina Boluarte.

En tanto, la ministra de Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, reconoció que las autoridades andinas no cuentan con pruebas para asegurar que las manifestaciones antigubernamentales de las recientes semanas sean impulsadas por grupos criminales, como señaló la presidenta Boluarte.

No tenemos ninguna evidencia (...) Pero tengo la seguridad de que contaremos con esa evidencia muy pronto , señaló Gervasi durante una entrevista para el periódico The New York Times, en la que aprovechó para reiterar el mensaje de Boluarte y elucubrar que los manifestantes están siendo financiados .

Boluarte lanzó a finales de enero un discurso a la nación en el que advertía de que lo ocurrido en las calles de Perú no es una protesta pacífica , sino una acción violenta generada por un grupo de personas radicales vinculadas con el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando .

Por otra parte, el Consejo de Ministros desmintió que ninguno de sus integrantes ordenara a la policía la controvertida intervención de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, en la que irrumpieron por la fuerza montados en una tanqueta y detuvieron a 200 personas.

Falso. Ningún funcionario del Consejo de Ministros impartió orden alguna a la comandancia general de la policía de Perú para que interviniera el día 21 de enero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos , al negar la información publicada por el semanario Hildebrandt en sus trece.

El pasado 21 de enero, unos 400 agentes irrumpieron violentamente en dicha universidad para desalojar a los manifestantes que pernoctaban en el centro.