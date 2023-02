El presunto autor intelectual del ataque con ácido sulfúrico que sufrió la saxofonista María Elena Ríos Ortiz el 9 de septiembre de 2019, pretendió lograr que la gravedad del crimen fuera reducida. No obstante, la audiencia que encabezaba el juez Ponciano Velasco concluyó con el rechazo del magistrado León de la Vega, quien calificó de improcedente la petición del imputado.

Oaxaca, Oax., El magistrado de la sexta sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Arturo Lázaro León de la Vega, rechazó ayer la solicitud que hizo el ex diputado priísta Juan Antonio Vera Carrizal, sobre la reconfiguración del delito que se le imputa, es decir, de tentativa de feminicidio a lesiones.

El equipo legal de Vera Carrizal ha interpuesto alrededor de 11 amparos, entre ellos el resuelto este viernes, además del cambio de medida cautelar de prisión preventiva a domiciliaria, la cual fue avalada el 21 de enero por el juez Teódulo Pacheco, misma que posteriormente fue suspendida temporalmente por una jueza local.