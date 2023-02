Hay condiciones excepcionales para invertir en México: AMLO

▲ El Estado no puede hacerse a un lado en la tarea de distribuir la riqueza, pero no se puede distribuir lo que no se tiene, hay que producir y generar riqueza, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante el encuentro donde se anunció que BMW invertirá 800 millones de euros en su planta de SLP. Foto Presidencia

Julio Gutiérrez Enviado Periódico La Jornada

Sábado 4 de febrero de 2023, p. 14 Villa De Reyes, Slp., México ofrece a empresas de todo el mundo condiciones excepcionales , y muestra de ello es el creciente flujo de inversión extranjera directa, que se encuentra en niveles récord, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al participar en el anuncio de que la firma alemana BMW inyectará capital por 800 millones de euros (alrededor de 16 mil 400 millones de pesos) en su planta en México, el mandatario agradeció la confianza de la firma para invertir en el país en energías renovables, pues dijo es el futuro de la industria automotriz. Va a llegar el día en que no se van a poder vender vehículos que no sean movidos por energía renovable , sostuvo, y señaló que en ese rumbo ya todos los acuerdos que se están haciendo son para la defensa y protección del medio ambiente, para enfrentar los problemas del cambio climático. Están exigiendo el que ya no se utilicen energías fósiles, que la opción, el futuro está en el litio, está en las baterías, en los chips, en los carros eléctricos. Ese es el futuro , destacó el Presidente. Tenemos un nuevo acuerdo comercial y eso ha significado la llegada de más inversión extranjera, hay récord de inversión foránea y tenemos condiciones excepcionales para la diversificación. En 2022, el crecimiento fue de 3 por ciento; tenemos trabajadores de primera, una mano de obra creativa y responsable que no se consigue fácilmente en otras partes, así que gracias por confiar. Acompañado por Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), López Obrador resaltó que BMW tiene muy buena fama a nivel mundial , motivo por el cual sus planes de expansión en el país tendrán éxito, siempre y cuando se mantenga una política de empleos bien pagados. El jefe del Ejecutivo exhortó a todos los empresarios a abrir nuevas instalaciones y remunerar de forma justa el trabajo de las personas, ya que con eso se mantendrán las puertas abiertas del país para sus operaciones. Gracias por la confianza... se va a iniciar con 500 empleos, pero se llegará a mil; la industria trata bien a sus trabajadores, con sueldos justos y prestaciones, esto es lo que también buscamos, que la inversión llegue y que se generen empleos bien pagados, como lo merecen, el futuro será de los trabajadores mexicanos y de empresas como BMW, que tiene muy buena fama mundial y son bienvenidos a México, no tendrán ningún obstáculo o problema.