De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 4 de febrero de 2023, p. a10

La FIFA resolvió ayer que el fichaje del lateral mexicano de Los Ángeles Galaxy Julián Araujo por el Barcelona no se completó a tiempo y, por tanto, no autorizará la transferencia al club azulgrana. El máximo rector del futbol concluyó con las investigaciones y de acuerdo con su normativa determinó que el trámite no se logró en tiempo y forma y no sólo por el error informático que interrumpió la comunicación entre el club de la MLS y los catalanes. La primera versión hablaba de que la operación no se cerró por 18 segundos.