Precisó: En estos años hemos recuperado prestigio, reconocimiento, credibilidad y confianza, no sólo de las instituciones del gobierno federal, sino de las de los tres niveles de gobierno y de la sociedad mexicana. Tenemos excelentes relaciones con las universidades públicas y, sobre todo, una creciente relación y compromiso con las comunidades que luchan día con día para hacerse oír .

El pueblo maya, ayer y hoy

En ese acto fueron reconocidos varios trabajadores: el arqueólogo Roberto Gallegos Ruiz; el restaurador Jaime Cama Villa, quien pidió presupuesto para restaurar la pintura mural del ex convento de Tetela del Volcán, hoy cerrado por el sismo de 2017; Guadalupe Amaya López Parra, divulgadora especializada del patrimonio cultural del Museo Nacional de Antropología; Ignacio González y González, custodio por 55 años de la zona arqueológica de San Lorenzo Tenochtitlan, Veracruz, y la antropóloga Aída Castilleja González. Ésta última, ex secretaria técnica del INAH, dijo que dicha institución aun cuando no es de las más añejas del Estado mexicano, sí es la que más ha resistido a cambios y retos.

La celebración fue antecedida por la presentación de la redición del libro El pueblo maya, ayer y hoy de Alberto Ruz Lhuillier, quien el 15 de junio de 1952 descubrió la tumba del rey K’inich Janaab Pakal, en Palenque. Participó Claudio Ruz, hijo del arqueólogo franco-mexicano, impulsor del proyecto, ya que en 2022 se cumplió medio siglo del hallazgo.

Aunque los textos son los mismos del libro publicado en 1979, las imágenes no, ante la imposibilidad de conseguir las originales. Las nuevas provienen del archivo del INAH.

También participaron en la presentación la historiadora Ana Luisa Izquierdo, estudiosa de Ruz Lhuiller desde 1987; el arqueólogo Daniel Juárez Cosío, y el lingüista maya Fidencio Briceño Chel.