a información contenida en las secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN) es la responsable de que buena parte de las poblaciones nativas de Asia y América carezcan del pliegue palpebral que marca una división horizontal en los párpados superiores de la mayoría de los originarios de África y Europa; en cambio, los ojos de muchos asiáticos y americanos poseen la llamada brida mongólica o epicanto, extensión del párpado superior que se inclina hacia abajo y cubre parte o todo el punto lagrimal.

No es regla de oro ni ley inamovible: hay coreanos, japoneses, chinos y americanos ancestrales que de natura llevan los puntos lagrimales al descubierto, así como hay europeos (especialmente, eslavos y escandinavos) sin rastro de pliegue palpebral y con el rincón interno del ojo cubierto por un epicanto generoso. Las palabrejas aquí usadas ni siquiera denotan cambios anatómicos sustanciales, pues las ventanas de músculos y piel del globo ocular tienen la misma configuración en todo el planeta; se refieren únicamente a pequeñas variaciones de proporción, las cuales no son buenas ni malas, y que además, si el ritmo del mestizaje mundial sigue el ritmo que lleva, van camino a la total insignificancia como identificadores de conglomerados humanos. Pero, eso sí, bridas mongólicas, pliegues palpebrales, grados de pigmentación, anchos de labios y fosas nasales, proclividad a ciertos padecimientos, estaturas y texturas del pelo, no son cosas que alguien escoja, sino dictados de su ADN. Aunque, claro que hoy día hay procedimientos quirúrgicos para todo.

Vayan estos ejemplos para delimitar las responsabilidades de esa mentada cadena polinucleótida a la que el consejero electoral Ciro Murayama mencionó para referirse a una supuesta incapacidad de los mexicanos para ejercer la democracia. Lo dijo así, literalmente: La democracia no está en el ADN de nuestro país. Fue una construcción frágil, y por eso hay que cuidarla. Y lo que estamos viendo es una especie de contaminación desde el poder del ecosistema democrático que puede asfixiarlo (https://is.gd/pn7YR5).