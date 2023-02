Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 3 de febrero de 2023, p. 6

De cara a la definición de la candidatura presidencial para 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que mientras, él se enfocará en lo que resta de su gobierno a concluir las obras y tareas de su administración. “Sí va a haber –como dices tú– cargada; qué bueno, porque me van a alivianar a mí la carga, o sea, se van para la política y nosotros seguimos trabajando”.

A la par, afirmó estar consciente de que “muchos de los que están en el gobierno van a salir de candidatos, pero entonces habrán terminado sus encargos. A todos les estoy pidiendo: ‘acaben las tareas y ya luego ven qué hacen’”.

En respuesta a las distintas preguntas en la mañanera, el mandatario descartó que el proceso de definición de la candidatura presidencial generará alguna presión en su gobierno por los funcionarios que podrían buscar contender.

–¿Habrá cargada, Presidente?

- Sí, pero no hay problema, porque nosotros tenemos que concluir nuestras obras, nuestro trabajo. Además, entre menos nos involucremos en cuestiones político-partidistas, más libertad tenemos para hacerlo. Yo no me he metido en cuestiones de que el presidente es el líder del partido, como era antes.