Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 3 de febrero de 2023, p. 23

Río de Janeiro., Una revista brasileña difundió ayer una grabación de audio de un senador en la que asegura que el entonces presidente Jair Bolsonaro buscó ayuda para llevar a cabo un plan cuya finalidad era anular las elecciones de octubre y permanecer en el poder.

En la grabación, el senador Marcos do Val dice a la revista Veja que la idea se discutió cuando se reunió con Bolsonaro y con el legislador Daniel Silveira en la residencia presidencial el 9 de diciembre, tres semanas antes de que Luiz Inácio Lula da Silva tomara el poder.

Do Val, quien fue un aliado de Bolsonaro durante sus cuatro años de gobierno, dijo que el mandatario derechista le asignó la misión de grabar a Alexandre de Moraes, un juez del Supremo Tribunal Federal que también encabeza a la autoridad electoral de Brasil, mientras intentaba hacer que el magistrado admitiera que había sobrepasado sus facultades establecidas en la Constitución.

Anulo las elecciones, Lula no es juramentado, permanezco en la presidencia y arresto a Alexandre de Moraes por sus comentarios , dijo Bolsonaro, según Do Val.

Veja dio a conocer el audio luego de que el senador negó horas antes el reporte de la revista sobre el supuesto complot, en el que no se le citaba como fuente. Después de que la revista publicó su reporte, Do Val dijo a los reporteros que el complot fue idea de Silveira y que el ex presidente no había dicho una sola palabra durante la reunión.

El supuesto encuentro se suma a una creciente lista de problemas para Bolsonaro, quien ya es investigado por el juez De Moraes en el Tribunal Supremo por su posible papel en alentar los disturbios de sus partidarios, que asaltaron edificios gubernamentales el 8 de enero buscando provocar un golpe militar.