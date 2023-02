Silvia Chávez González

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 3 de febrero de 2023, p. 25

Tlalnepantla, Méx., El estado de México enfrenta un déficit de jueces; por ello, los 420 existentes tienen una sobrecarga de trabajo que les lleva a atender hasta 3 mil 600 expedientes al año cada uno, informó ayer Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Poder Judicial mexiquense.

Entrevistado al término de una reunión con empresarios de la región, explicó que la entidad, la más poblada del país, con más de 18 millones de habitantes, cuenta con una estructura judicial muy pequeña , pues hay solamente un promedio de 2.7 jueces por cada 100 mil personas, cuando lo aceptable sería tener cuatro; nos hacen falta alrededor de 300 , dijo.

Ante esta situación y como medida alternativa, indicó Sodi Cuéllar, serán contratados 120 mediadores privados que se integrarán al Centro de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa para atender algunos casos específicos y evitar que lleguen a los magistrados.

Jornadas laborales de 12 a 14 horas al día