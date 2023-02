Clara Zepeda

Pese al golpeteo político, las oportunidades de negocio en México no se pueden dejar ir , y más si hay optimismo y confianza en el país, sentenciaron los directores de las casas de bolsa que mayor importe operaron en el mercado accionario en 2022.

En el marco de la premiación: Lo mejor de la operación 2022 , en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Carlos Bremer, director general de Value Casa de Bolsa, explicó que ahorita Estados Unidos tiene una muy mala relación con Asia y esa situación al único que le beneficia es a México, con la relocalización de empresas (nearshoring), porque si esa oportunidad no la tomamos los mexicanos, la van a tomar los extranjeros, entonces no hay que quitar el dedo del renglón .

México está creciendo. Este año todavía va a estar difícil por la inflación tan alta que se vio a nivel internacional, pero yo creo que empezará a bajar a mediados o a finales de este 2023 , afirmó Bremer, cuya casa de bolsa obtuvo el primer lugar en la categoría de mayor crecimiento absoluto en importe operado, con un total de 890 mil 476 millones de pesos en el 2022.

Por su parte, Héctor Romero, director general de Punto Casa de Bolsa, aseveró que México, de una u otra razón, siempre está de moda. Hoy se escucha nearshoring, como una estrategia para optimizar las actividades productivas, y de la que México puede beneficiarse por su cercanía con Estados Unidos.