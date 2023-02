E

l pasado 7 de diciembre, las autoridades alemanas detenían en una macroperación a 25 presuntos miembros de una organización terrorista ultraderechista que planeaba un golpe de Estado en ese país. El supuesto dirigente de la trama terrorista es Heinrich XIII, príncipe de Reuss, descendiente de una familia noble del este y un empresario activo en el sector inmobiliario. Entre los detenidos se encontraban militares en la reserva y en activo, una ex diputada del grupo ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) y jueza de Berlín y un conjunto variopinto de un chef, un piloto, un tenor y una doctora.

Los miembros se inspiran en un conjunto de teorías de la conspiración de la llamada ideología de los Reichsbürguer (Ciudadanos del Reich) –movimiento ultraderechista que no reconoce la soberanía de la actual Alemania– y QAnon. Esos que vestidos de bisonte ocuparon el capitolio de Estados Unidos hace dos años y se han convertido en una de las teorías de la conspiración más importantes de la ultraderecha actual. De hecho, Alemania es el país de habla no inglesa con mayor presencia de QAnon, donde sus simpatizantes han crecido de forma muy notable tras la pandemia. Un estudio de NewsGuard sobre el aumento de QAnon en los países de habla germana revela que hay un enorme intercambio entre QAnon y el movimiento Ciudadanos del Reich. Y que la mitad de personas no vacunadas en Alemania y Austria creen en su narrativa, y los votantes de AfD son mucho más proclives a simpatizar con sus consignas.

El riesgo del terrorismo ultraderechista en Alemania no es cuestión menor. Según la actual ministra de Interior, Nancy Faeser, y su predecesor en el cargo, Horst Seefofer, la extrema derecha es la mayor amenaza para la seguridad del país. Así lo demuestra una investigación de Zeit y el diario Tagesspiegel por la que entre 1990 y 2017 al menos 169 personas fueron asesinadas por miembros de la extrema derecha, a pesar de que las cifras de organismos oficiales reconocen tan sólo a casi la mitad de esas víctimas. Entre éstas se encuentran extranjeros, personas sin hogar, del colectivo LGTBI, izquierdistas y otras a las que la violencia ultraderechista consideró adversarios políticos .

Dos semanas después del frustrado plan de golpe de Estado ultraderechista en Alemania, un pistolero asesinaba a tres activistas kurdos en una céntrica calle de París. Según confesó a la policía, su intención era matar a cuantos más kurdos mejor. El detenido era conocido por la justicia por dos intentos de homicidio cometidos en 2016 y diciembre de 2021, uno contra población migrante, y había sido puesto en libertad el pasado 12 de diciembre. Sin embargo, el ministro de Interior francés se ha negado a catalogar el crimen como atentado ultraderechista, como piden los grupos kurdos en Francia.

Este aumento de los atentados ultraderechistas en Europa se produce en paralelo al reciente auge electoral de partidos de extrema derecha, pero también a la difusión y normalización de sus ideas y propuestas. Hay muchos responsables en este proceso generalizado de lepenización de los espíritus o normalización de los discursos de la extrema derecha. Dando cabida a argumentos supremacistas o excluyentes, como si se tratase de una opción política más, se abre la puerta a normalizar los proyectos que defienden estas propuestas, ya sean formaciones políticas, foros en Internet o iniciativas terroristas.