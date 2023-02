Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Jueves 2 de febrero de 2023, p. 10

En México, alrededor de 45 por ciento de indígenas sometidos a proceso judicial no tienen asignado un intérprete para apoyarlos en sus juicios. Esta situación viola el derecho fundamental consignado en la Constitución mexicana de poder hacer uso de cualquier lengua originaria en foros y espacios públicos dentro del territorio , señaló la Red Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas.

La razón es que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no ha activado el convenio que tenía con varias organizaciones que se dedican a esta tarea, señaló a La Jornada Fausto de Jesús González, presidente del consejo directivo de la Organización de Traductores, Intérpretes, Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas.

Recordó que en 2018 se interrumpió el acuerdo con el CJF por falta de pago a los traductores, pero no fue reactivado luego de que se saldó la deuda. No está solicitando intérpretes, y por eso hay un vacío para los procesados. Hemos tocado puertas en el consejo, pero no nos han respondido sobre la situación del convenio y los derechos de los hablantes de una lengua indígena a ser asistidos por un intérprete .