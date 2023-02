La declaración de Creel generó un griterío en las curules de Morena y sus aliados, que le reclamaron una decisión unilateral y que llevara fuera del salón el saludo a la bandera. ¡Apátrida! ¡Traidor! ¡No eres un rey! , le reclamaron. Enseguida, a capela, los legisladores de la mayoría interpretaron el Himno Nacional y Creel les reviró con un ¡Viva México! Quien fuera secretario de Gobernación con Vicente Fox, insistió: Como presidente de la Cámara no puedo permitir armas en este salón, que es un parlamento, una soberanía, el Congreso de la Unión, al cual me debo .

La discusión entre partidos empezó cuando, en la sesión de Congreso General, Creel pidió a los integrantes de la Mesa Directiva salir al vestíbulo para rendir los honores a la bandera, porque los integrantes de la escolta están armados y no pueden estar armados en el pleno

Para el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda (PAN), el recinto se reduce al salón de plenos, adonde no permitió la entrada de los soldados con sus armas, pero Morena afirmó que lo constituye todo el complejo de San Lázaro, incluso los jardines.

Mientras aumentaba el griterío, junto con senadores y diputados que integran la Mesa Directiva del Congreso, el panista salió al vestíbulo. Ahí, bajo el mural Las Constituciones de México, de Adolfo Mexiac, esperaban los soldados. Ante el saludo de los legisladores a la enseña, la banda de guerra interpretó el toque de bandera y segundos después los militares se retiraron hacia el Salón de Protocolo.

Creel afirmó en conferencia de prensa que había acordado con la Secretaría de la Defensa permitir que los militares portaran sus armas, pero sin sus municiones calibre 5.56 y que no entraran al pleno. Insistió en que, al no ingresar al salón de sesiones, no se violó el recinto parlamentario.

Morena objetó esa óptica. Ignacio Mier, coordinador del grupo, informó que la Junta de Coordinación Política acordó enviar al panista un comunicado respetuoso para cuestionarle que, de manera unilateral, interpretó qué es el recinto .

El legislador de Morena abundó: El recinto no es el salón de plenos; son todas las instalaciones, ¡incluso los jardines! Para Mier, Creel debió consultar a la Junta, antes de trasladar los honores a la bandera al vestíbulo, e incluso le atribuyó actuar con protagonismo , por sus aspiraciones presidenciales.

Otra disputa

Tras la salida de los militares de la cámara, el panista declaró la apertura del periodo de sesiones y, en protesta porque no permitió una intervención que se pedía desde las filas del PT, la mayoría no aprobó el acta de la sesión de Congreso General.