Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 2 de febrero de 2023, p. 4

Ante el deslinde de Cuauhtémoc Cárdenas de participar en Mexicolectivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su beneplácito por esa decisión e inclusive, al responder si mantenía la percepción de que era su adversario político expresó: me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero. Yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo, lo que pasa es que lo siguieron manejando. Cuando me preguntan, pues yo respondí de la manera que ustedes saben .

Sin embargo, en su conferencia, descalificó a los integrantes de esa organización y sus propósitos aduciendo que todos ellos o formaron parte de la corrupción, fueron cómplices o toleraron esas prácticas, lo que anula su autoridad moral. Ratificó su concepción de que se trata de una organización en la que se encuentran un grupo de moderados que en realidad son conservadores. Subrayó que sus posturas públicas hasta ahora asumidas son exageradas.