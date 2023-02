Esta vez eso del crimen organizado no suena tan convincente; por cierto, pudiera ser porque cuando se habla de una organización criminal regularmente se le pone nombre y apellido, y en este caso no nos han dicho qué cártel es el que realiza los saqueos al Metro.

Y sí, tienen que ser unos profesionales para que no los detecten las cámaras, para que nadie se percate de que hay vehículos en los que cargan los rollos y algunas otras cosas que extraen de las instalaciones del servicio número uno de transporte en la ciudad. En fin, sí, solamente un grupo muy bien organizado de criminales podría dañar durante tanto tiempo al STC.

Se tiene que saber, por lo tanto, si se habían hecho las denuncias de robo, y si se efectuaron, por qué las autoridades correspondientes no actuaron en consecuencia. ¿Alguien las dejó pasar?, o ¿alguien es cómplice? ¿Cómo que cuatro años de saqueo? Parece fácil decirlo.

El asunto es que los problemas ahora se han agudizado, y si esto no se resuelve de fondo, algo muy grave podría ocurrir, y entonces no será nada confiable que se le eche la culpa a un grupo de indigentes que mitigaron su frío quemando algunas cosas, con un fuego que traspasa la tierra y llega hasta el cableado. Aguas.

De pasadita

¿Qué favor le deberá Mario Delgado, el líder de Morena, a Ricardo Monreal como para haberlo impuesto entre las corcholatas que van por la Presidencia, aunque sabe que no tiene ni la mínima posibilidad y que juega otro juego en el que no está el Palacio Nacional en la lista?

Y ¿por qué, ya que andaba de dispendioso, no incluyó a Gerardo Fernández Noroña, más cercano a la 4T, y con muchos más argumentos políticos y no de politiquería que los que esgrime el zacatecano. Ya sé, Delgado dirá que porque no es de Morena, sino del PT, y hasta ahí no alcanza la alianza. Vaya, vaya...