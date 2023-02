Esa misma fuente de información revela que en 2022 más de 40 por ciento de los migrantes internacionales en todo el mundo nacieron en Asia (India en su mayoría); México ocupó el segundo lugar entre los países de origen y la Federación de Rusia el tercero. Países europeos como Ucrania, Polonia, Reino Unido, Rumania y Alemania reportaron un número considerable de emigrantes.

Desde 1970, Estados Unidos ha sido el principal destino de los migrantes internacionales. A partir de entonces, se ha cuadruplicado el número de personas nacidas en el extranjero, pasando de menos de 12 millones ese año a cerca de 51 millones en 2020. Alemania ocupa el segundo lugar global entre las naciones de destino y también ha experimentado un aumento a lo largo de los años (de 9 millones en 2000 a casi 16 millones en 2020).

La OIM detalla que la estimación global es que en 2020 hubo alrededor de 281 millones de migrantes internacionales en el mundo, lo que equivale a 3.6 por ciento de la población mundial en ese año. En general, el número estimado de migrantes internacionales ha aumentado en las últimas cinco décadas. En 2020, el total estimado de 281 millones de personas que vivían en un país distinto al de su lugar de nacimiento fue 128 millones más que en 1990 y más de tres veces el número estimado en 1970 .

En 2020, India, China, México, Filipinas y Egipto fueron los cinco principales países receptores de remesas, aunque los dos primeros muy por encima. Para el caso mexicano, de 2000 a 2022 el monto captado creció cerca de 930 por ciento (de 6 mil 280 a 58 mil 497 millones de dólares, en cada caso).

Las rebanadas del pastel

Que siempre no: por consideraciones políticas , Cuauhtémoc Cárdenas se deslindó ( no participaré más ) del esperpento político denominado Colectivo por México, algo que dio mucho gusto al presidente López Obrador. Eso sí, no modificó su crítica a quienes forman parte de esa supuesta organización: todos ellos fueron parte de la corrupción o cómplices y la toleraron para que se llevara a cabo el saqueo más grande cometido en la historia de México .

Twitter: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com