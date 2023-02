E

l principal apoyo financiero del gobierno de la 4T son los millones de paisanos que trabajan en Estados Unidos y envían dólares a sus familias que viven en México. De 2019 a 2022 han remitido 187 mil 127 millones. ¿Con qué puede compararse esa cifra? Con las reservas de divisas del Banco de México, que suman alrededor de 200 mil millones de dólares. En moneda nacional, con una cotización de 20 por dólar, suman 3 billones 742 mil millones de pesos. La contribución de nuestros paisanos ha sido fundamental para el gobierno de la 4T. Sin embargo, los tratamos mal. No suelo concurrir a las mañaneras, pero si alguna vez lo hiciera esa sería mi única pregunta: ¿por qué tratan los agentes mexicanos como delincuentes a nuestros paisanos?

Tijuana-San Ysidro

Expondría el caso de la frontera de Tijuana-San Ysidro. En la madrugada hay filas interminables de automóviles para cruzar la línea. Eso no lo podemos remediar, son políticas del gobierno de Estados Unidos, pero también se hacen filas larguísimas para regresar del trabajo, cansados como vienen de jornadas pesadas. Y los agentes los hacen esperar sin necesidad, los hacen cruzar la línea a vuelta de rueda, y al azar van deteniendo a los que quieren, dizque para revisar que no traigan drogas, pero en realidad es para bajarles unos billetes verdes. Las drogas circulan de sur a norte, no al revés, como se está mostrando en el juicio de Genaro García Luna. Lo que hacen con nuestros paisanos los agentes mexicanos a cargo de la revisión equivale a darle patadas al pesebre.

Bancomer gana más aquí