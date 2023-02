Paisanos héroes

H

onor para los paisanos

su desempeño es feliz

porque ayudan al país

con sus generosas manos

Benjamín Cortés

José Blanco se disculpa por dardos errados

Debo una disculpa a mis lectores; la ofrezco en estos renglones.

Los dardos de mi artículo del pasado martes fueron dirigidos a una oposición a la 4T que se expresa favorable a los partidos PRI-PAN-PRD, como en el propio artículo se dice. Por tanto, esos dardos fueron errados porque no es de ese espacio político-mediático de donde surgió el grupo Mexicolectivo, ni el documento Punto de partida, algunas de cuyas expresiones fueron el objeto de mis artículos: mis dardos fueron a dar a ninguna parte.

Así debo reconocerlo.

José Blanco

La política y el futbol

Los anunciados cambios en el futbol mexicano por De Luisa y Arriola se parecen mucho a las estrategias de la derecha mexicana en política: cambiar para seguir igual, gatopardismo puro. No hay propuestas de fondo, no hay mejoras al deporte, no hay promoción a los jugadores y técnicos mexicanos, prevalece la contratación de extranjeros mediocres y el privilegio del negocio por el negocio; eso sí, son excelentes empresarios, el aficionado no importa, lo que importa es el dinero, montados en una publicidad que vende baratijas y mediocridad.

Igual pasa con los consejeros del INE, el PRI, el PAN, el PRD, Vox, el señor X y las ultraderechas fanáticas cuyos programas están orientados a conservar privilegios, negocios, poder y dinero, cabalgando en la mentira, la descalificación, la polarización y una neo estrategia goebbeliana.

Se parecen tanto, que tal vez sean los mismos.

Raúl Rodríguez

En pro del cetáceo más pequeño y amenazado

La vaquita marina no es como se la pintaron a Elena Poniatowska. Conocerla mejor ayudará a salvarla. Es el cetáceo más pequeño y más amenazado con extinguirse. Quedan unos 10 ejemplares, se reproduce pariendo una cría al año. Vive sólo en la parte más norteña del Golfo de California, jamás en Los Cabos. Es casi imposible de ver, pues rehúye del ruido de las embarcaciones y pasa poco tiempo en la superficie. Para estudiarla y contarla registramos y analizamos sus sonidos. Se alimenta de peces y calamares que viven en el fondo y la columna de las aguas que habita. Muere, principalmente, ahogada en redes, sus cadáveres no muestran signos de hambre, vive en un hábitat saludable. Se extinguirá sin la regulación de la pesca legal y la suspensión inmediata de la pesca ilegal de totoaba, especie amenazada cuyo buche se vende ilegalmente en el mercado asiático gracias a una cadena de corrupción internacional. Para salvarla, hay que exigir a las autoridades que realmente la protejan. Sin olvidar a los pescadores.