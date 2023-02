En Instagram, el ex líder de Black Sabbath anunció la noticia, diciendo que era “probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que compartir con mis leales fans.

“Esta es probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que compartir con mis fieles seguidores…”, comienza el comunicado que ayer envió el británico Ozzy Osbourne, quien aseveró que no está físicamente capacitado para afrontar una gira por Europa y Reino Unido esta primavera, ya que está demasiado débil para todos los viajes que implican esos espectáculos.

Honestamente, me siento humilde por la forma en que todos ustedes han esperado con paciencia sus entradas todo este tiempo, pero en conciencia, he llegado a la conclusión de que no estoy físicamente capacitado de hacer las próximas fechas de mi gira por Europa y Reino Unido, ya que sé que no podría hacer frente a los viajes requeridos , agregó.

El príncipe de las tinieblas era famoso por sus extravagantes actuaciones sobre el escenario. Más tarde, a principios de este siglo, se reinventó como estrella de la telerrealidad, filmado en su casa junto a su esposa Sharon y dos de sus hijos.

Osbourne tenía previsto volver a los escenarios en mayo, con su gira No More Tours 2 en Helsinki, que terminaría en la ciudad británica de Birmingham a mediados de junio, según su página web.