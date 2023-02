Ap

Periódico La Jornada

Jueves 2 de febrero de 2023, p. 8

Nueva York. Missy Elliott, Willie Nelson, Kate Bush, Iron Maiden, Cyndi Lauper, Soundgarden, Sheryl Crow y el fallecido George Michael son los nominados de 2023 que podrían ser incorporados al Salón de la Fama del Rocanrol, grupo que incluye los géneros country, soul, hip hop, metal, pop, rap, rock y grunge.

El salón, cuya sede está en Cleveland, anunció ayer a los 14 solistas y grupos que serán considerados para una posible incorporación. También fueron propuestos Rage Against the Machine, The Spinners, A Tribe Called Quest, The White Stripes, Warren Zevon y Joy Division/New Order.

Si Elliott ingresa al salón, sería la primera artista femenina de hip hop en formar parte del grupo.

Es un honor increíble. Me siento muy honrada y agradecida por ser considerada junto a estos increíbles agasajados. He pasado mi carrera haciendo el tipo de música que me encanta, y significa mucho saber que he tocado a otros también , dijo en un comunicado.

Requisito de tiempo

Los músicos deben haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes para ser elegibles para su incorporación.

Esta lista destacada de nominados refleja a los solistas y música diversos que el Salón de la Fama del Rocanrol honra y celebra , dijo en un comunicado John Sykes, presidente de la Fundación del salón.

Estos artistas han creado sus propios sonidos y han impactado a generaciones e influido a muchos más que han seguido sus pasos , agregó.

Ocho de los 14 que fueron propuestos por primera vez, incluyen a Crow, Elliott, Joy Division/New Order, Lauper, Michael, Nelson, The White Stripes y Zevon. Este es el primer año de elegibilidad para Elliott y The White Stripes.