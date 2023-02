Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Jueves 2 de febrero de 2023, p. 8

El cuerpo en que nací cuenta una historia inspirada en la biografía de su autora, Guadalupe Nettel. En la novela, la escritora expone algunas de sus memorias más íntimas y determinantes, aprovechándolas para desarrollar temas como la identidad, la aceptación y la sexualidad. Dicha narración tendrá ahora una versión para teatro, dirigida por Benjamín Cann y adaptada por la dramaturga Bárbara Perrín.

La novela es como una memoria, pero está perfectamente capitulada, una memoria perfecta de cada etapa que a Guadalupe le interesaba contar; y aquí tratamos de evocarla , señaló en entrevista el director de la puesta en escena. Para Cann, la adaptación era importante no sólo por su estructura o los temas que toca, sino también por las cosas que le despertaba.

La experiencia al leerla es, sin duda, intelectual, de una voz novedosa en la literatura mexicana. Pero leerla me provocaba la pregunta de si le ponemos cara, si le ponemos luces, si buscamos no sólo la experiencia intelectual sino la sensible.

Aunque la adaptación tuvo que sacrificar algunas partes de la obra original, el nuevo formato también permitió al director agregar elementos visuales para crear un ambiente. No quería hacer esto en un espacio realista porque la obra vive en la memoria de la autora, y entonces opté por un espacio más abstracto , señaló Cann.

En su versión teatral, El cuerpo en que nací se desarrolla en un espacio lleno de zapatos en el que dialogan las dos personalidades de un mismo individuo. Las interpretaciones están a cargo de Tamara Vallarta y Paulina Treviño, quienes alternan en la versión madura de la protagonista, mientras María Perroni Garza representa su parte más joven.

Me gusta mucho que se están acompañando en este recorrido para ver cuáles momentos fueron los más significativos en su vida, y luego se dan cuenta de que aunque sean la misma persona son muy diferentes , señaló Perroni Garza.