A José Luis Sánchez Solá, Chelís, no le agrada cómo quedó conformada la Comisión de Selecciones, destaca que imperó el amiguismo . “(Alejandro) Irarragorri no me gusta, porque antepone sus intereses… Rodrigo Ares de Parga no es el mejor en ese cargo (ejecutivo de selecciones nacionales), no obstante, fue elegido por su cercanía con Grupo Caliente”, expone.

Lo esencial en nuestro futbol debe ser que no haya multipropiedad, que baje el número de jugadores extranjeros y vuelva el ascenso y descenso. Todo eso es más importante que nombrar a un técnico y a sus asesores. Primero limpias la casa y después metes los muebles; no se pone el vino nuevo en odre viejo.

Yon de Luisa, titular de la Federación Mexicana de Futbol, y Mikel Arriola, presidente de la Liga Mx, anunciaron el martes una nueva Comisión de Selecciones, la cual quedó integrada por Irarragorri (dueño de los equipos Santos y Atlas), Emilio Azcárraga (América), Amaury Vergara (Chivas), Ernesto Tinajero (Necaxa) y Jorgealberto Hank (Tijuana y Querétaro).

Asimismo, Ares de Parga, ex directivo de los Pumas y ahora con los Gallos Blancos del Querétaro, quedó como jefe inmediato de Jaime Ordiales, responsable de selecciones varoniles, y de Andrea Rodebaugh, a cargo de la rama femenil.

“Irarragorri tenía interés para que no descendieran sus equipos, entonces logró quitar el ascenso y descenso. Es alguien que sobrepone sus metas al beneficio general, pero si me preguntas por otro y otro ¡todo mundo va a cuidar sus intereses particulares!, no el deportivo.