Jueves 2 de febrero de 2023, p. a11

Para ganar la Serie del Caribe hay que saber pelear de día o de noche, dice el mánager de México, José Moreno, que este jueves inicia su participación en la Serie del Caribe 2023, en Caracas, Venezuela, donde compiten ocho equipos, la mayor cantidad en 65 ediciones del torneo regional. Un año especial, pues significa el regreso de Cuba.

Los Cañeros de Los Mochis, campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, buscan el décimo título del Caribe para México y arrancan con esa misión hoy ante Tigres de Licey de República Dominicana. El equipo mochiteco viene con buen ritmo, ya que apenas el sábado derrotaron en el sexto juego a los Algodoneros de Guasave para conquistar el trofeo de la LMP.

Todo se da muy rápido , dice Moreno; venimos de una serie muy peleada en la final de la Liga del Pacífico, pero ahora tenemos que concentrarnos en conseguir el décimo título para México. No es fácil, porque a diferencia de la liga, en este torneo no tenemos toda la información de los peloteros rivales y a muchos no los conocemos. Sólo hay que jugar mejor que los demás, no necesitamos inventar nada .

José Moreno conduce al equipo mexicano, aunque es venezolano. Eso no le supone ningún dilema, pese a jugar esta Serie del Caribe en su propio país. Se trata, explica, de un privilegio que cumple con la mayor seriedad.