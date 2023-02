Cómo olvidar a Porfirio Muñoz Ledo transitar por la avenida de los Insurgentes mientras levantaba la mano de Vicente Fox, y cómo no olvidar a Cuauhtémoc Cárdenas, quien, en medio de aquel carnaval político, rechazó renunciar a su candidatura, aun sabiendo que no tenía los números suficientes para ganar la elección, en beneficio de Vicente Fox y con él de una ultraderecha que tanto se aleja de los principios que buscan justicia y derechos para todos y no sólo para minorías privilegiadas por un sistema de premia a la riqueza y castiga a la pobreza. Sabía el ingeniero Cárdenas que apoyar a Vicente Fox representaría un retroceso, tenía la seguridad de que Vicente Fox era contradictorio e ignorante y sabía que, carente de ideales, había apoyado desde el Legislativo las contrarreformas neoliberales salinistas. Continuar con su propia candidatura era ser fiel y coherente con los principios éticos del movimiento que encabezó.

Antier se presentó uno más de los varios intentos opositores por crear alianzas, se llama Mexicolectivo y, bajo el entendido de que la oposición es necesaria en cualquier democracia, hubiese resultado interesante conocer qué proyecto presentan para ser un contrapeso real y serio que abone a la vida política del país, no sólo con fines electorales o politiqueros. Pero las oraciones estuvieron, en su mayoría, emitidas por viejos políticos con viejos discursos que nada nuevo aportan; a ellos se sumaron ideas y exigencias en temas de agenda social e inclusión que urgen ser atendidas, pero las propuestas para hacerlo no fueron planteadas más allá de lugar común. Dentro de este proyecto están Francisco Labastida –candidato del PRI en 2000–, José Narro, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y secretario de Salud con Peña Nieto, y el ex procurador y jurista Diego Valadés, de quienes se acaba de deslindar Cuauhtémoc Cárdenas, quien, con toda la forma que eso representa, no estuvo presente en el encuentro, a pesar de que días antes la convocatoria lo tenía como protagonista.

Cárdenas es precursor del movimiento de la Cuarta Transformación, así lo reconoció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador al tiempo en el que por primera vez con toda claridad y sin matices señaló una rivalidad política. Llamaron la atención y el desconcierto versiones que daban por hecho que el ingeniero, quien fue líder de la izquierda en México, hubiese dado el cruce que no dio en 2000, el de un Rubicón que separa, escudado en el pragmatismo, la orilla donde se ubica la lucha de los históricamente olvidados con el lado donde está el intento de mantener los privilegios que el abuso a los que menos tienen genera.

Cuauhtémoc Cárdenas no cruzó ese Rubicón, como tampoco lo hizo en 2000, pero en esta ocasión se acercó demasiado a su orilla cuando el movimiento por el que tanto luchó tiene la posibilidad, desde el propio Estado, de transformar al país bajo los principios que él mismo desde varias tribunas predicó. Se detuvo antes de echar la suerte; queda aún en el aire el cuestionamiento sobre sus indefiniciones en tiempos que son de definición.