▲ Padres y alumnos que no fueron informados del cierre de las sedes en la Ciudad de México bloquearon de nuevo la avenida Chivatito ayer. Foto Alfredo Domínguez

Por el momento las únicas entidades cuya convocatoria no será publicada en la página web y redes sociales verificadas son estado de México, Jalisco y Veracruz. La información de las demás estará disponible sólo en sus medios oficiales.

La CNBBBJ destacó que las oficinas en la Ciudad de México estarán cerradas hasta nuevo aviso, por lo que pidió a padres y alumnos no acudir a la macrosede ubicada en Calzada Chivatito . Sin embargo, poco después del mediodía, solicitantes bloquearon de nuevo la vialidad en demanda de ser atendidos, pues no fueron informados en los planteles ni por ninguna autoridad educativa de los cambios en los trámites.

La Secretaría de Educación Pública, por medio de la CNBBBJ, pidió hacer caso omiso a correos electrónicos no oficiales, comunicados e información telefónica con la que se pretenda comunicar la programación de la estrategia Escuela por Escuela. Exhortó a los beneficiarios a mantenerse al tanto de la reprogramación semanal en bit.ly/EscuelaXEscuela y, en particular, indicó que los becarios de la capital del país y el estado de México serán atendidos a la brevedad por personal de la coordinación que asistirá a sus planteles, aunque no detalló a partir de qué fecha.